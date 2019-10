Fiorentina, Commisso: "Tutti ci invidiano Ribery"

FIORENTINA COMMISSO RIBERY STADIO / Mai banale e sempre sorridente il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che ai microfoni di 'Rai Radio 1' ha spaziato da Ribery allo stadio: "Ribery? Ora ce lo invidiano tutti. E' stato un affarone. Non avrei mai creduto che un ragazzo di 36 anni fosse tanto bravo. E' la dimostrazione di quel che si può ancora fare quando ci si mette il cuore. La vittoria con il Milan? A San Siro è stata una battaglia, sono contento per la mia Fiorentina.

Ero sicuro che prima o poi si sarebbero visti i frutti di tutto il lavoro che Montella, Barone, Pradè e i ragazzi stanno facendo. E' stata una bellissima partita che mi ha reso felice. Dove voglio portare la Fiorentina? Ancora non lo so, ma sarebbe un fallimento totale se ripetessimo la stagione scorsa, ma questo è un anno di novità, ci sono un nuovo presidente e una nuova società".

STADIO - "Non solo, ma anche un centro sportivo, sarebbe importantissimo. Voglio dare un messaggio alla politica italiana: fate investire chi vuole farlo in modo 'fast, fast, fast'. Dipendesse da me, inizierei a costruire lo stadio da domani. Tutto dipende dalla politica, dai permessi, da trovare zone dove costruire".