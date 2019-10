VIDEO CMIT FANTACALCIO CONSIGLI SETTIMA GIORNATA/ Brescia-Sassuolo è stata ufficialmente rinviata al 18 dicembre. Il settimo turno di Serie A avrà così inizio sabato alle ore 15.00 con Spal-Parma e proseguirà con Verona-Samp (ore 18.00) e Genoa-Milan (ore 20.45) del Marassi. Una buona notizia per tutti quelli che giocano al Fantacalcio. La domenica classica, con Fiorentina-Udinese ad aprire le danze alle ore 12.30. Nel pomeriggio occhi puntati su Roma-Cagliari, con Nainggolan che fa visita al suo passato, e a Bologna-Lazio. Prima del big match tra Inter e Juventus a San Siro alle ore 20.45, a Torino arriva il Napoli di Ancelotti. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 7a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 7a giornata

Brescia-Sassuolo RINVIATA

Spal-Parma sabato ore 15.00

⚡Hot: Kulusevski non vuole fermarsi! Kurtic può essere l'uomo in più

⛔Not: Tomovic è sempre a rischio malus

⚽Sorpresa: Il gol può arrivare dalla panchina: attenzione a Moncini e alla sua prima gioia!

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. All. Semplici

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D’Aversa

Verona-Sampdoria sabato ore 18.00

⚡Hot: Finalmente Stepinski! Sì a Lazovic e Quagliarella

⛔Not: Murillo meglio lasciarlo fuori

⚽Sorpresa: Il gol può arrivare da dietro con Rrahmani

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski. All. Juric

Sampdoria (3-5-2): Audero; Murillo, Colley, Depaoli; Bereszynski, Ronaldo Vieira, Ekdal, Jankto, Murru; Rigoni, Quagliarella. All. Di Francesco

Genoa-Milan sabato ore 20.45

⚡Hot: Leao è il più caldo! Kouamé-Suso possono portare bonus!

⛔Not: Kessie - periodo di involuzione e non calcia nemmeno i rigori

⚽Sorpresa: Zapata per il più classico gol dell'ex

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Pajac; Pinamonti, Kouamé. All. Andreazzoli

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Rafael Leao. All.

Giampaolo

Fiorentina-Udinese domenica ore 12.30

⚡Hot: Ribery è super! De Paul e Castrovilli faranno bene

⛔Not: Mandragora non ci sta convincendo, meglio tenerlo fuori

⚽Sorpresa: Lirola, troppo brutto per essere vero: è l'ora del riscatto con bonus!

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. All. Montella

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; De Paul; Lasagna. All. Tudor

Atalanta-Lecce domenica ore 15.00

⚡Hot: Zapata non si può fermare! Muriel anche dalla panchina! Sì al solito Mancosu

⛔Not: Gabriel rischia grosso seriamente contro la Dea ferita

⚽Sorpresa: Da dietro bonus per Toloi

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

Bologna-Lazio domenica ore 15.00

⚡Hot: Immobile non vuole fermarsi più! Palacio-Luis Alberto bonus di qualità

⛔Not: Radu ha pescato il jolly contro il Genoa, non illudetevi

⚽Sorpresa: Caicedo - Ha rinnovato e cerca un'altra gioia!

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. All. Mihalovic

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Roma-Cagliari domenica ore 15.00

⚡Hot: Kolarov farà dimenticare il malus scorso! Dzeko-Castro da schierare

⛔Not: L'ex Olsen meglio lasciarlo riposare

⚽Sorpresa: Sì, proprio Nainggolan nel suo Olimpico non può fallire!

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nandez, Nainggolan, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Torino-Napoli domenica ore 18.00

⚡Hot: Belotti-Mertens: bonus assicurati! Verdi-Insigne, la classe non è acqua!

⛔Not: Nkoulou ha ancora la testa da un'altra parte

⚽Sorpresa: Lozano - bocciato a Genk, è pronto al riscatto

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Belotti, Verdi. All. Mazzarri

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Insigne; Lozano, Mertens. All. Ancelotti

Inter-Juventus domenica ore 20.45

⚡Hot: Lukaku sfida Cristiano Ronaldo! Ramsey-Godin: i grandi match li esaltano!

⛔Not: Skriniar-Khedira possono andare in affanno!

⚽Sorpresa: ci piace il rischio, Handanovic contro la corazzata bianconera!

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri