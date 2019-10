VERONA-SAMPDORIA DIRETTA SERIE A LIVE TEMPO REALE JURIC DI FRANCESCO ESONERO - Dopo la sfida tra Spal e Parma, è tempo di scendere in campo per Verona e Sampdoria per il settimo turno del campionato di Serie A. I gialloblu di Ivan Juric sono reduci dal pareggio esterno contro il Cagliari, il secondo consecutivo; di contro, i blucerchiati di Eusebio Di Francesco sono stati battuti tra le mura amiche dalla capolista Inter e il tecnico è sulla graticola dopo i risultati deludenti delle prime giornate.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Bentegodi'.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-SAMPDORIA

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Salcedo, Pessina; Stepinski. All. Juric

SAMPDORIA (3-4-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Chabot; Depaoli, Vieira, Ekdal, Murru; Bonazzoli, Jankto; Quagliarella. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 18, Juventus 16, Atalanta 13, Napoli 12, Roma 11, Lazio 10, Cagliari 10, Torino 9, Parma* 9, Fiorentina 8, Bologna 8, Udinese 7, Sassuolo 6, Brescia 6, Milan 6, Lecce 6, Verona 6, Spal* 6, Genoa 5, Sampdoria 3.

*Una partita in più