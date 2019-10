CRISI MILAN GIAMPAOLO STADIO / "Giampaolo non è il principale responsabile della crisi del Milan". A Calciomercato.it l'agente e intermediario Camillo Autieri 'scagiona' in larga parte il tecnico rossonero, finito sul banco degli imputati dopo il pessimo avvio di stagione dei rossoneri (4 ko nelle prime 6 giornate) e a forte rischio esonero in casa di ulteriore sconfitta sabato sera al 'Ferraris' contro il Genoa:

"I problemi del mister partono da Suso, o meglio dalla sua mancata cessione nello scorso mercato estivo - ha aggiunto Autieri - Lo spagnolo non è un giocatore che ben si adatta ai suoi schemi di gioco, non è in sostanza il trequartista ideale per il suo 4-3-1-2. La dirigenza doveva disfarsene per non dare problemi al suo allenatore, anche a rischio di fare una minusvalenza. Con la permanenza di Suso, Giampaolo è stato costretto a modificare il suo calcio e credo tattico, passando poi obbligatoriamente al 4-3-3.

A mio avviso, per uscire dalla crisi, dovrebbe tornare al 4-3-1-2, optando pertrequartista alle spalle diche invece da esterno gioca troppo sacrificato e lontano dalla porta. Chi prenderei in caso di esonero? Difficile dirlo - ha risposto l'avvocato Autieri, tifoso milanista oltre che agente e intermediario - Io continuerei a puntare su Giampaolo, perlomeno fino a stagione. Per la sua immediata successione si fanno tanti nomi, da, ma cambiare vorrebbe dire sconfessare il progetto iniziale".

Nel mondo Milan il tema dominante non è solo Giampaolo e il suo possibile esonero, ma anche quello relativo al nuovo stadio. Autieri si è detto favorevole alla costruzione di un impianto in comunione con l'Inter, di conseguenza pure all'abbattimento del 'Meazza' dato che le due società vorrebbero edificarlo proprio a 'San Siro': "Sono un romantico, ma è giusto guardare al futuro e creare una struttura adeguata ai tempi e in grado di offrire migliori servizi ai tifosi. Il progetto che mi piace di più è quello di Populous", il quale prevede - ricordiamo - uno stadio da circa 65mila posti coperto di vetro che richiama il disegno del Duomo.