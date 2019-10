CALCIOMERCATO FIORENTINA RIBERY BAYERN MONACO / L'impatto di Franck Ribery con il calcio italiano è stato a dir poco devastante. Dopo un paio di gare di rodaggio l'ex Bayern Monaco ha preso per mano la Fiorentina con gol, assist e prestazioni in crescendo.

Lo stesso esterno francese si è confessato ai microfoni di 'Bayern TV' parlando dei suoi desideri e anche di futuro: "Ho firmato un contratto di due anni con la Fiorentina e come già fatto a Monaco, voglio dare tutto per i tifosi, perché anche qui la gente ama molto il calcio. Tutti sono contenti del fatto che sia venuto qui, lo è la gente di Firenze e lo sono anche io perché amo il calcio. Al termine della mia carriera tornerò certamente a Monaco. E’ casa mia e insieme al Bayern farà per sempre parte della mia vita". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI