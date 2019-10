CALCIOMERCATO SAMPDORIA BERTOLACCI / Avvio complicato per la Sampdoria di Di Francesco, a caccia di risultati positiva e di una serenità che ad oggi appare ben lontana. Ecco quindi che potrebbe arrivare in soccorso dell'ex tecnico della Roma il mercato degli svincolati.

Secondo quanto rifertito da 'Sky Sport', la società blucerchiata del presidente Ferrero sta valutando concretamente la possibilità di tesserare lo svincolato Andrea. Al momento ci sarebbero sensazioni e presupposti positiva in vista di una possibile fumata bianca. Intanto proseguono i contatti tra le parti con l'ex milanista che in caso di firma tornerebbe a Genova dopo le esperienze in rossoblù. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI