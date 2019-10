Genoa, il video di Ibrahimovic: “Vengo e vinciamo lo scudetto!”

GENOA IBRAHIMOVIC VIDEO / Zlatan Ibrahimovic ha compiuto oggi 38 anni, ma la sua voglia di continuare a stupire sui campi di calcio non conosce età. I video delle sue splendide reti con il L.A. Galaxy continuano a fare il giro del mondo e qualsiasi club sogna di averlo tra le sue fila.

Negli ultimi giorni si è parlato di un suo approdo al, ma oggi il web è impazzito per l'accostamento al ...! Un'ipotesi di fantamercato che ha alimentato lo stesso svedese, anche se per scherzo. "Ciao Ricky, sei pronto, vengo a giocare col Genoa... finalmente vinciamo lo scudetto!", ha detto Ibra in un video dedicato a un amico e pubblicato da diverse pagine sui social network. Immediata, ovviamente, la reazione entusiasta dei tifosi rossoblù.