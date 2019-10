INTER JUVENTUS LUKAKU / Inter ko al 'Camp Nou' contro il Barcellona nonostante una prova ai limiti della perfezione per 60 minuti. Una doppietta di Suarez ha rimontato l'iniziale vantaggio di Lautaro Martinez, con il percorso in Champions League che si complica ulteriormente per la squadra di Antonio Conte dopo il deludente 1-1 all'esordio con lo Slavia Praga.

Ma per i nerazzurri non c'è tempo per recriminare, visto che domenica sera l'Inter ospiterà l'antagonistaper l'attesissimo Derby d'Italia di 'San Siro'.

Conte per la supersfida contro i bianconeri dovrebbe recuperare Romelu Lukaku, out per la trasferta in Catalogna a causa di un affaticamento muscolare. Filtra ottimismo sull'impiego del centravanti belga, tenuto precauzionalmente a riposo per la serata di Champions contro Messi e compagni. Vista anche la squalifica di Sanchez, a meno di sorprese, sarà Lautaro Martinez ad affiancare Lukaku, mentre a centrocampo D'Ambrosio potrebbe rimpiazzare Candreva. Per il resto Conte dovrebbe confermare i titolarissimi tra difesa e centrocampo, con Barella in vantaggio su Vecino in mediana.