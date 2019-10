Tv, chiude SkySport24? Rivoluzione in vista: le novità

SKYSPORT24 CHIUDE / 'Sky Italia' potrebbe vivere nei prossimi mesi una vera e propria rivoluzione. Maximo Ibarra si è insediato ieri alla guida dell'azienda ed ha due grandi obiettivi: tagliarne i costi in maniera massiccia e introdurla nel business della telefonia. 'Italia Oggi' svela diversi retroscena rispetto ai possibili scenari, tra i quali la chiusura del canale 'SkySport24': un'ipotesi della quale si parla molto e che porterebbe alla fusione della redazione sportiva con quella di 'SkyTg24'.

Oltre alla chiusura delle sedi regionali a Torino, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Palermo, ulteriori novità sono in arrivo per l'offerta del broadcaster televisivo. Sky ha infatti deciso di non rinnovare i contratti con alcuni canali di Fox e Disney e andranno valutati i quelli di Mediaset Premium. L'azienda, inoltre, potrebbe immaginare un futuro come piattaforma di offerte realizzate da terzi, e questa nuova identità potrebbe coinvolgere anche la questione, le cui aste in programma nel 2020 sveleranno i programmi in tal senso.

