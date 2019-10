CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ ANCELOTTI KOULIBALY REAL MADRID PEREZ - James Rodriguez è stato, per diverse settimane, il sogno del Napoli di Aurelio De Laurentiis,come ampiamente descritto dalla nostra redazione. Il colombiano, però, è rimasto al Real Madrid, visto che l'accordo tra le parti non è stato trovato. Adesso, però, il suo nome potrebbe tornare di moda nell'ambito di uno scambio.

Stando, infatti, a 'Diario Gol', il presidente dei castigliani, Florentino, vorrebbe rinforzare il reparto difensivo, nella zona centrale, in vista della prossima stagione e avrebbe individuato in Kalidoul'uomo giusto. Il 28enne roccioso centrale delè un punto fermo della squadra di Carloe viene valutato non meno di 130 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva da Perez che però, secondo il media spagnolo, avrebbe in mente un'offerta per De Laurentiis: il cartellino di James Rodriguez più 40 milioni di euro. A queste cifre, però, appare difficile imbastire una trattativa per l'ex, vista la rigidità del presidente dei campani, restio a cedere il proprio calciatore a cifre inferiori rispetto a quelle richieste.