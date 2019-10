Borussia, clamoroso attacco di Aubameyang all'ad: "Pagliaccio!"

AUBAMEYANG BORUSSIA LITE / Clamoroso botta e risposta a distanza tra Pierre-Emerick Aubameyang e l'amministratore delegato del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke. Il dirigente, ai microfoni della 'Süddeutsche Zeitung', ha provocato il suo ex calciatore con queste parole: "Sta facendo ottime cose all'Arsenal, sarà contento quando guarda il suo conto in banca ma la Champions la vede in televisione".

L'attaccante, con un messaggio apparso su Twitter, gli ha risposto per le rime: "Meglio per te che io non parli mai dei reali motivi che mi hanno spinto a lasciare Dortmund, signor Watzke, sei un pagliaccio! Ricordo quando dicesti 'non venderemo mai Ousmane (Dembelé, ndr), poi hai visto più di 100 milioni e sei stato il primo a incassare quei soldi. Per favore, non parlare di soldi e lasciami in pace!".

