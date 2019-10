Milan, Don Balon sicuro: Donnarumma, no al rinnovo! C'è il Real

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA RINNOVO CONTRATTO SCADENZA 2021 REAL MADRID - Il Milan vive una crisi profonda, di gioco e di risultati, e il tecnico Marco Giampaolo è già sulla graticola: sarà decisiva la prossima sfida di campionato contro il Genoa. Ma ad agitare le acque c'è anche il rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma: il portiere, uno dei più positivi fino a questo momento, è in scadenza di contratto nel 2021 e si sta cominiciando a discutere col suo manager, Mino Raiola, di un eventuale prolungamento. I rossoneri vorrebbero mantenere l'attuale stipendio, a quota 6 milioni di euro, e Raiola avrebbe chiesto la carica di vice capitano.

Ma la conditio sine qua non è quella che vede il Milan partecipare alla prossima edizione della: in caso contrario, le parti potrebbero separarsi a fine stagione. 'Don Balon' si spinge, addirittura, oltre: secondo il media spagnolo, Donnarumma avrebbe già comunicato l'intezione di non accettare alcuna proposta di rinnovo, desideroso di giocare in una squadra ambiziosa e dove avrebbe la possibilità di conquistare trofei, nazionali e internazionali. Tra queste, ci sarebbe il, alle prese con le deludenti prestazioni di: Florentino, presidente dei castigliani, lo starebbe seguendo da anni ormai e vorrebbe portarlo al 'Bernabeu' nel giugno prossimo. Sulle tracce del 20enne portiere della Nazionale, sono segnalate anche