JUVENTUS MARQHINHOS PSG / Il Paris Saint-Germain si muove per il rinnovo di Marquinhos.

Il difensore brasiliano ex Roma è molto apprezzato da Tuchel anche per la sua duttilità in campo, con il tecnico tedesco che in questo inizio di stagione lo ha impiegato con costanza in mediana davanti la difesa.

Marquinhos, nel mirino la scorsa estate sopratutto della Juventus prima del colpo de Ligt, è diventato ormai un perno del centrocampo del PSG, con Tuchel che starebbe spingendo per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2022 come scrive 'Le10sport.com'. L'idea del club francese è quella di rinnovare per un'altra stagione l'accordo con il nazionale brasiliano.