BARCELLONA RAKITIC MOGLIE TWITTER RAQUEL MAURI - Ivan Rakitic continua a non essere schierato da Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona. Una situazione che potrebbe portare all'addio del centrocampista nella sessione di mercato invernale, con la Juventus molto interessata dopo le voci degli ultimi giorni di agosto.

Nel frattempo, la moglie del croato,, attraverso una stories sull'accountpersonale, ha difeso ed elogiato il marito. Postando una foto che riportava dichiarazioni di un giornalista spagnolo, che affermava come non si potesse maltrattare così un giocatore del genere, la consorte ha aggiunto un testo significativo: "Eppure non abbassi le braccia, sei un esempio di perseveranza, saggezza e professionalità. Per tutto questo ti amo, sei grande e quello nessuno può cambiarlo".