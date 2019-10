SONDAGGIO CM.IT - Conte ha ragione? No, l'arbitro resta un alibi

SONDAGGIO ARBITRI ITALIANE CHAMPIONS / Ad Antonio Conte non è andato per nulla giù l'arbitraggio di Skomina durante la sfida col Barcellona di ieri sera. Il tecnico dell'Inter ha espresso tutto il suo malcontento nelle interviste del post-gara, e il suo sfogo ha riportato in auge i vari episodi arbitrali controversi che hanno subito i club italiani in Europa negli ultimi anni.

Ai lettori di Calciomercato.it abbiamo chiesto se, effettivamente, nelle manifestazioni continentali le nostre squadre venissero effettivamente penalizzate: la risposta più cliccata del nostro sondaggio, col 51% dei voti, è stata però "no, è un alibi", davanti a "sì, troppo spesso" (38%) e "errori che si compensano" (11%). Se una grossa fetta di tifosi reputa penalizzate le squadre di Serie A, ce n'è un'altra, più grande, che non vuole sentir ragioni: l'arbitro resta l'alibi dei perdenti.