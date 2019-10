CLAUDIO MARCHISIO RITIRO UFFICIALE ANNUNCIO - La voce si rincorreva da giorni, adesso è arrivata l'ufficialità: Claudio Marchisio si ritira. A 33anni, dopo l'ultima esperienza con lo Zenit e i problemi al ginocchio che lo tartassano da anni, l'ex centrocampista della Juventus ha dato l'addio al calcio giocato: "Ho promesso al bambino che sognava di diventare calciatore, che avrei giocato fino a quando avessi provato meraviglia entrando in campo. Ma il cuore mi ha detto che stavo venendo meno alla promessa. Mi fermo, ma sento di dover dire grazie sogno, mi hai dato forza e felicità!", il suo post sull'account Twitter.

Queste le parole in conferenza stampa: "Ho deciso di ritirarmi, non è stata una decisione facile. Negli ultimi mesi la mia testa c'era, ma il mio corpo non girava più come prima e ho cominciato a riflettere. Se non puoi dare il massimo, è giusto lasciare.

Ho ricevuto tante offerte, ma sapevo di dover rispettare Claudio, quello che sono, non potevo accettare le proposte. Ho vinto tantissimo, insieme ai miei compagni, queste saranno emozioni che saranno sempre dentro di me. Voglio ringraziare la mia famiglia che mi è stata sempre vicina, mia moglie e i miei figli. Non so ancora cosa farò, negli ultimi anni ho iniziato attività fuori dal calcio ma non so ancora cosa farò. Ora voglio prendermi del tempo per rilassarmi e pensare. Il rimpianto? Quello di non aver vinto lacon la Juve e l'con la. Il momento in cui mi sono reso conto che il sogno si stava realizzando è stato l'anno della. Vedevo le facce dei campioni che avevano scelto di restare, per me non era indossare la maglia della Juve in B, era indossare la maglia della Juve e basta. I gol più belli? Quello con l'e poi il primo gol allo Juventus Stadium alla prima giornata. Una partita che vorrei rigiocare? La finale di Berlino contro ilin Champions. Neanche tutta, mi basterebbe rigiocare una parte del secondo tempo".