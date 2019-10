BARCELLONA-INTER CHAMPIONS POLEMICHE ARBITRO SKOMINA CONTE ESCLUSIVO JORDI GIL - La sconfitta dell'Inter contro il Barcellona, nel match di Champions League di ieri sera, continua a far discutere. Sia per il modo in cui è arrivata, in rimonta dopo il vantaggio iniziale firmato da Lautaro Martinez, sia per alcune decisioni arbitrali (su tutte, il mancato rigore concesso per fallo di Arthursu Sensi) contestate energicamente da Antonio Conte nel post partita. Nella prima frazione di gioco, però, i nerazzurri hanno davvero 'spaventato' il 'Camp Nou': "L'Inter ha avuto un grande impatto - le parole di Jordi Gil, giornalista del quotidiano catalano 'Sport', a Calciomercato.it - Giocatori come Sensi e Barella, poco noti al pubblico di Barcellona, hanno lasciato il segno.

Né ci aspettavamo che la squadra italiana giocasse così bene partendo da dietro, come ha fatto nel primo tempo. Ho visto un team coraggioso che può dire la sua in questa stagione". Nella ripresa, la doppietta di Luisha steso&Co, ma per Gil è stato decisivo un cambio effettuato dal tecnico: "Arturoha cambiato la partita. L'energia del cileno ha contagiato tutta la squadra, che ha avuto una marcia in più. Con il suo ingresso,e Suarez sono entrati molto più nel gioco". Infine, abbiamo chiesto a Gil un parere sulle dichiarazioni dial termine della partita, quando ha espresso in maniera chiara il suo parere negativo nei confronti della direzione di gara dell'arbitro: "Penso che si possa discutere solo del possibile penalty per l'entrata disu Sensi - il parere di Jordi Gil ai nostri microfoni - Per il resto, è stato severo anche con il Barcellona per quanto riguarda i cartellini gialli, come nel caso di. Le lamentele di Conte sono viste come frustrazione per la sconfitta".