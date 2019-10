CALCIOMERCATO CALABRIA CONTI PRESTITO SERIE A / Non decolla l'avventura di Andrea Conti al Milan. Il terzino rossonero si è messo alle spalle i brutti infortuni ormai da tempo ma il campo continua ad essere un lontano miraggio: il giocatore dopo sei partite di campionato è sceso in campo solamente una volta, nel derby per via della squalifica di Calabria rimediata a Verona. Una prestazione sufficiente se non fosse stato per il fallo che ha causato la punizione che ha portato al gol dell'Inter.

Al momento però l'ex Atalanta è considerato a tutti gli effetti una riserva del 'canterano' rossonero: una situazione questa che potrebbe spingerlo a cambiare aria già a gennaio. Il rinnovo imminente di Calabria lascia pensare che la situazione difficilmente si capovolgerà a breve. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato del Milan CLICCA QUI . E' facile ipotizzare una cessione dell'ex Atalanta in prestito nel prossimo calciomercato : la Germania una possibile destinazione senza scartare squadre italiane di metà classifica come Genoa, Cagliari o Spal che potrebbero dargli la possibilità di giocare con continuità.