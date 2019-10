Calciomercato Parma, futuro deciso per Kulusevski

CALCIOMERCATO ATALANTA PARMA KULUSEVSKI / Tra le rivelazioni di questo inizio di stagione c'è certamente Kulusevski.

L'esterno sta stupendo tutti aldi D'Aversa: le sue prestazioni non sono certo passate inosservate e lo sa bene il numero uno dell', che si coccolo il suo campioncino ai microfoni di 'BergamoTv': "Noi abbiamo un giovane forte, Kulusevski, un talento che adoro - riporta 'ForzaParma' - Qui non avrebbe continuità, a Parma è titolare fisso. Abbiamo preferito, rispetto a fargli fare poche partite, mandarlo a Parma. E' la strada ideale". Il giocatore è di proprietà dei bergamaschi che non hanno alcuna intenzione di rinunciarci.