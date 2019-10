Brescia-Sassuolo, chiesto il rinvio

CALCIO SASSUOLO BRESCIA RINVIO / Il mondo del calcio e non solo è in lutto per la scomparsa del patron del Sassuolo Giorgio Squinzi.

Una scomparsa che ha ovviamente scosso l'ambiente neroverde, pronto - come riporta il Giornale di Brescia - a chiedere il rinvio del match contro le Rondinelle. La Federcalcio nel frattempo ha annunciato un minuto di raccoglimento su tutti i campi nel weekend.