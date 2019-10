Calciomercato Inter, doppio affare Odegaard

CALCIOMERCATO INTER ODEGAARD - L'Inter è uscita sconfitta dal 'Camp Nou', ma la bella prestazione offerta contro il Barcellona testimonia che la squadra di Conte vuole tornare a competere con i top club europei. Sul campo e anche sul mercato. A tal proposito, secondo quanto riportato dal portale iberico 'El Desmarque', i nerazzurri sarebbero entrati in corsa per Martin Odegaard, centrocampista offensivo norvegese classe 1998 che in estate il Real Madrid ha girato in prestito alla Real Sociedad.

La concorrenza è tanta e di alto livello: dagli spagnoli dell'ai tedeschi delpassando per gli inglesi dele dell'Arsenal. CLICCA QUI per le altre news di calciomercato.

Proprio i 'Gunners' sembrano al momento in pole nella corsa a Odegaard, per il quale il Real Madrid non ha ancora fissato un prezzo, anche se il suo cartellino viene valutato tra i 60 e gli 80 milioni di euro. Qualora l'Arsenal dovesse davvero spuntarla, tuttavia, potrebbe non essere una cattiva notizia per l'Inter: a quel punto i londinesi si troverebbero a dover rivedere ulteriormente al ribasso il costo di Mesut Ozil, che i meneghini continuano a monitorare per il reparto offensivo.