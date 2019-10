Calciomercato Sion, UFFICIALE: via Behrami

CALCIOMERCATO SION BEHRAMI - E' durata meno di tre mesi l'avventura di Valon Behrami con la maglia del Sion.

Arrivato in estate a costo zero dopo essersi svincolato dall'Udinese, il 34enne centrocampista svizzero ha trovato l'accordo per la rescissione consensuale del contratto con il club elvetico, che ne ha dato notizia sul suo sito ufficiale. Il presidenteha dichiarato che le parti si sono lasciate in amicizia, mentre l'ex laziale ha annunciato che la sua carriera da calciatore non è ancora finita.