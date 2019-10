p>CALCIOMERCATO MILAN CALABRIA / La dirigenza delè al lavoro per cercare di risolvere tutti i rinnovi in discussione in casa rossonera: nelle prossime settimane verranno approfonditi i discorsi con Raiola sia perche per(in scadenza nel 2020). Tutte le news di calciomercato e non solo:

Intanto il Milan ha definito già da qualche giorno quello di Davide Calabria: secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il terzino prolungherà fino al 2024 con un ingaggio intorno ai 2 milioni.