CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED WERNER DEMBELE / La dirigenza del Manchester United è pronta a mettere mano pesantemente al portafoglio per cercare di regalare a Solskjaer importanti rinforzi nella finestra invernale di calciomercato.

Secondo quanto riportato dal 'The Sun' il club inglese ha individato tre obiettivi di mercato per l'attacco dei 'Red Devils': Timo(Lipsia), Moussa(Lione) e Ousmane(Barcellona).