EUROPA LEAGUE LAZIO RENNES WOLFSBERGER ROMA FONSECA IMMOBILE FORMAZIONI PROBABILI / La due giorni di ChampionsLeague è andata in archivio con più dolori che gioie. Solo la Juventus di Maurizio Sarri può esultare per un risultato pieno ottenuto contro il Bayer Leverkusen, che rilancia la squadra verso la qualificazione. Tanta delusione, invece, per Napoli, Inter e Atalanta: tutte avrebbero meritato di più sul campo. I bergamaschi sono stati beffati proprio allo scadere dopo averci provato in tutti i modi; la squadra di Conte, invece, ha assaporato il successo al Camp Nou prima di subire la forza del Barcellona. Un po' più di delusione per gli uomini di Ancelotti che non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 in Belgio con il Genk.

Ora per l'Italia del calcio sarà fondamentale fare bottino pieno in EuropaLeague. A scendere in campo saranno le due romane: la Lazio, dopo il passo falso in Romania contro il Cluj, non può più sbagliare e all'Olimpico arriva il Rennes di Niang. La Roma di Fonseca, che aprirà la serata, invece, farà visita al Wolfsberger, rivelazione di Europa League con il poker rifilato al Borussia Monchengladbach. Scopri le probabili formazioni e dove vedere Wolfsberger-Roma e Lazio-Rennes di Europa League con Calciomercato.it. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Wolfsberger-Roma, Fonseca cambia: Dzeko-Kolarov out, spazio e Kalinic!

La Roma di Fonseca è volata in Austria per sfidare il Wolfsberger. Gli uomini di mister Struber non sono una squadra da sottovalutare, soprattutto dopo il poker rifilato al Borussia Monchengladbach in Germania. L'ex Shakhtar sa bene chi ha di fronte ed è pronto a schierare in campo una squadra più che competitiva ma a lasciare fuori due delle pedine più importanti. Dzeko e Kolarov, come ammesso da Fonseca in conferenza stampa, riposeranno ma saranno pronti a dare il loro apporto in caso di necessità. Fiducia a Kalinic, che farà il suo esordio dal primo minuti. Per il croato, dunque, sarà una partita importante: sarà lui l'osservato speciale insieme a Pastore. L'argentino è chiamato a prendersi la Roma. I giallorossi continuano, un po' come la passata stagione, ad essere falcidiati dagli infortuni. Le assenze di Mkhitaryan, Pellegrini, Perotti e Under rilanciano l'ex Palermo e Psg, che in caso di buona prestazione si prenderebbe una maglia da titolare anche in campionato. Spazio poi per Diawara, al fianco di Cristante, e Zaniolo. Il giovane italiano, che ha fatto stropicciare gli occhi nel primo match di Europa League contro il Basaksehir, non ha ancora convinto del tutto Fonseca ma la titolarità per lui nelle prossime partite non dovrebbe essere in discussione. A completare il terzetto di trequartista un sempre più convincente Kluivert. La difesa, davanti a Pau Lopez, vedrà agire Santon, Fazio, Juan Jesus e Spinazzola. L'ex Juventus è dunque pronto a prendere il posto di Kolarov.

Tra gli avversari gli occhi sono ovviamente puntati sul duo offensivo composto da Niangbo e Weissman, che in stagione hanno già realizzato 15 gol. La Roma dovrà inoltre fare attenzione al centrocampista Leitgeb, autore di una doppietta contro il Borussia.

Il Wolfsberger - paragonato da molti per stile di gioco all'Atalanta - si schiera spesso con un classico 4-3-1-2. La sfida tra Wolfsberger e Roma si giocherà a Graz, in Austria, allo stadio Merkur-Arena. Ad arbitrare il match, che avrà il suo calcio d'inizio alle 18.55, sarà Martins. Sarà possibile assistere al match sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport.

Probabili Formazioni Wolfsberger-Roma

Wolfsberger (4-3-1-2)- Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl; Weissman, Niangbo. All. Struber

Roma(4-2-3-1) - Pau Lopez; Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Spinazzola; Diawara, Cristante; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca



Lazio-Rennes, Immobile sfida Niang: Inzaghi torna a puntare sul suo bomber!

La Lazio non può più sbagliare. Dopo il passo falso contro il Cluj, la squadra di Simone Inzaghi è chiamata a conquistare i tre punti per non buttare via al vento tutto solo dopo due giornate. All'Olimpico arriva il Rennes, che alla prima giornata non è andata oltre il pareggio con il Celtic. Con i problemi accusati da Correa, l'attacco della Lazio sarà affidato a Caicedo, fresco di rinnovo. Il centravanti ha già messo a segno un gol contro il Genoa ed è pronto a ripetersi per festeggiare il prolungamento del contratto; al suo fianco ci sarà Immobile. L'importanza del match è certificata anche dalla presenza del bomber italiano, che a Cluj non sedette nemmeno in panchina. Spazio dunque a tanti titolari: a centrocampo, salvo sorprese, dovrebbero esserci anche Lazzari, Milinkovic-Savic e Parolo. Riposo, invece, per Lucas Leiva, con Berisha pronto a prendere il suo posto. Jony e non Lulic giocherà sulla sinistra. Occhio però alla possibilità di vedere in campo dal primo minuto anche Cataldi al posto di Milinkovic. Dietro, davanti a Strakosha, ci sarà sarà il solito Acerbi, pronto a sfidare l'ex compagno di squadra al Milan Niang. L'ex Sassuolo avrà al suo fianco Vavro, chiamato a prendersi la Lazio dopo l'importante investimento estivo, e Bastos.

Il Rennes di Stephan è pronto a schierarsi a specchio all'Olimpico: il 3-5-2 dei francesi vede come uomo di punta Niang, intenzionato a lasciare il segno in quell'Italia che non ha creduto fino in fondo a lui. Dovrebbe partire dalla panchina, invece, Camavinga, osservato dal Milan; a centrocampo invece ci sarà il terzetto composto da Maouassa, Martin e Grenier. Sugli esterni spazio a Gnagnon e Bourigeuad. La difesa a tre, davanti a Mendy, sarà composta da Traoré, da Silva e Gelin. Il compagno di reparto di Niang sarà Raphina, che in estate avrebbe potuto vestire la maglia della Fiorentina. Lazio-Rennes, che verrà arbitrata dal fischietto ucraino Boiko, si giocherà allo stadio 'Olimpico' di Roma. Il calcio d'inizio è fissato per le 21.00 e il match sarà visibile sia su Sky (canali Sky Sport Uno e Sky Sport) che in chiaro su Tv8.

Probabili Formazioni Lazio-Rennes

Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Berisha, Milinkovic-Savic, Parolo, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Rennes (3-5-2): Mendy; Traoré, Da Silva, Gelin; Gnagnon, Maouassa, Martin, Grenier, Bourigeuad; Raphinha, Niang. All. Stéphan