NAPOLI INSIGNE / Ha fatto scalpore la scelta di Ancelotti di spedire in tribuna Lorenzo Insigne per Genk-Napoli. “L’ho visto poco brillante in allenamento”, ha spiegato Carlo Ancelotti nel post-partita. Nella rifinitura della vigilia alla Luminus Arena, Insigne e’ stato il primo ad abbandonare il campo. Un indizio della sorpresa che sarebbe arrivato all’indomani e che ha destato molto scalpore nonostante il Napoli provi a ridimensionare l’accaduto.

Il rapporto tra Ancelotti e il capitano del Napoli non e’ assolutamente splendido, anche nella scorsa stagione ci sono stati degli screzi come per esempio in occasione della sostituzione dopo un errore sotto porta durante la gara interna contro l’Arsenal. Dopo la sconfitta contro il Cagliari, Insigne ha discusso con Ancelotti che gli ha rimproverato l’atteggiamento avuto in campo nella gara persa dagli azzurri. La panchina contro il Brescia e addirittura la scelta di mandarlo in tribuna ha chiuso il cerchio, ora toccherà all’allenatore e al capitano del Napoli ritrovarsi e lavorare insieme in vista delle prossime gare degli azzurri a partire dalla trasferta di Torino domenica. “Ho deciso di risparmiarlo per la prossima partita”, ha dichiarato ieri Ancelotti.