Barcellona-Inter, Sensi dopo Dzeko e Motta: quanti torti al Camp Nou

BARCELLONA INTER ARBITRI SENSI DZEKO THIAGO MOTTA / Barcellona-Inter di ieri sera è stata indirizzata dall'errore dell'arbitro Skomina, che non ha concesso un rigore piuttosto netto per atterramento di Sensi, nel silenzio del Var. Nel postpartita, il tecnico nerazzurro Conte era molto contrariato per l'arbitraggio dello sloveno. Non si tratta di un unicum, purtroppo, per le squadre italiane, che in passato sono state ripetutamente penalizzate da errori arbitrali al Camp Nou al cospetto dei catalani.

La stessa Inter, nella semifinale di ritorno del 2010, rimase in dieci per più di un'ora per l'ingiusta espulsione dipenalizzato dalla sceneggiata di. Due stagioni fa toccò alla Roma, nell'andata dei quarti di finale con sconfitta per 4-1, vedersi negare due calci di rigore su, il secondo fallo sanzionato ma giudicato erroneamente fuori area. Andando più a ritroso nel tempo, precisamente fino al 2006, il, nella semifinale di ritorno, si vide annullare un gol regolare di: dopo la sconfitta per 0-1 a San Siro, quella rete avrebbe portato la gara ai supplementari.