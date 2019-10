p>CALCIOMERCATO BOLOGNA DOMINGUEZ / Ilè pronto a portare subito in Italia Nicolas: la dirigenza rossoblu cercherà di accontentare Sinisasenza aspettare la finestra di mercato estiva.Tutte le news di calciomercato e non solo:

Come riportato dal 'Corriere dello Sport' quest'estate il Bologna lo ha acquistato facendogli firmare un contratto fino al 2024 ma il giocatore, che a settembre ha esordito con la Nazionale argentina nell'amichevole contro il Cile, è rimasto in prestito al Velez. Sarebbe stato sufficiente pagare la clausola rescissoria da 12 milioni di euro per portarlo subito in Serie A ma la dirigenza rossoblu ha ritenuto più opportuno rateizzare il suo acquisto e lasciarlo in prestito alla squadra argentina per 6 o 12 mesi.

Dominguez è già andato in rete 4 volte, diventando l'attuale capocannoniere della Superliga. È già il suo record personale di marcature nel massimo campionato argentino perché nelle 25 presenze della stagione 2018/2019 si era fermato a quota tre gol. La Primera Divisiòn in Argentina si fermerà attorno alla metà di dicembre, il che significa che Dominguez potrebbe già arrivare in Italia qualche giorno più tardi.