CALCIOMERCATO ATALANTA PERCASSI ZAPATA / Sconfitta dolorosa contro lo Shakhtar Donetsk per l'Atalanta in Champions League. Ma il presidente Percassi, in un'intervista a 'Bergamo Tv', non fa drammi.

"E' stata una pugnalata al cuore, meritavamo almeno il pareggio, ma questo è il calcio - ha spiegato - Signori, siamo in Champions League, stiamo imparando cose che non conoscevamo e ci serviranno in campionato. In fondo siamo terzi in classifica". A segno ancora con gli ucraini, sul cui futuro Percassi è categorico: "Resta anche a gennaio, non si muove, non chiedetemelo più".