CALCIOMERCATO INTER JAY RODRIGUEZ / L'Inter di Antonio Conte ha dimostrato di avere importanti alternative in questo inizio di stagione per quanto riguarda il reparto offensivo: Lukaku, Sanchez, Lautaro e Politano hanno fornito ottime risposte quando sono stati chiamati in causa ma la dirigenza nerazzurra è a caccia di un altro rinforzo in vista della finestra invernale di calciomercato.

Secondo quanto riportato dal 'Daily Mail' l'Inter avrebbe messo nel mirino Jay Rodriguez, attaccante classe 1989 passato al Burnley nell'ultima finestra estiva di mercato: l'ex West Bromwich non è riuscito ancora ad imporsi nella sua nuova squadra, trovando la via della rete solo in una circostanza. La lista di opzioni comprende anche Olivier Giroud (Chelsea), Kevin Lasagna (Udinese), Luka Jovic (Real Madrid) e Andrea Petagna (SPAL): nomi già anticipati da Calciomercato.it qualche settimana fa.