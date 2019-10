CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Inizio di stagione complicato in casa Milan, con la posizione di Giampaolo in bilico. I rossoneri sono alle prese anche con i rinnovi contrattuali. Sul tavolo le situazioni principali riguardano Donnarumma e Bonaventura. Soprattutto per quanto riguarda il portiere, come spiega 'Tuttosport', la trattativa si annuncia lunga.

I rossoneri punterebbero a prolungare il contratto mantenendo l'attuale ingaggio didi euro a stagione. L'agenteperò in cambio potrebbe chiedere che il portiere sia nominato vice capitano alle spalle di. Ma la condizione fondamentale per la permanenza di Donnarumma, che come noto ha il contratto in scadenza nel 2021, potrebbe essere il futuro del club: il mancato accesso inpotrebbe indirizzare verso l'addio dell'estremo difensore stabiese.