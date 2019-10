Juventus, retroscena Haland: bloccato il trasferimento

CALCIOMERCATO JUVENTUS HALAND / Erling Haland continua a stupire. L'attaccante del Salisburgo è andato nuovamente a segno contro il Liverpool, anche se gli austriaci hanno poi perso 4-3 contro i Reds in Champions League. Il 19enne conferma comunque le sue doti ed è ormai nel mirino di tutte le big europee.

Su di lui resta vigile la, che è stata veramente vicina ad acquistarlo. Alla Bbc, lo stesso Haland ha infatti spiegato: "Ho avuto contatti con loro (ai tempi del, ndr). Ma ho pensato fosse troppo presto per andarci. Il Salisburgo in questo momento era la squadra perfetta per me, qui posso giocare con continuità".