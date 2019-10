NAPOLI MERTENS / Deludente pareggio per il Napoli in casa del Genk e ora qualificazione da conquistare soprattutto nel doppio confronto con il Salisburgo. Tra gli azzurri non ha brillato neanche Dries Mertens, entrato nel secondo tempo. Il belga a fine gara ha parlato a 'voetbalnieuws.be', soffermandosi anche sul contratto in scadenza e il suo futuro: "Non so ancora nulla.

Ho ancora un contratto per quest'anno. Voglio restare, ma se il Napoli non lo vuole... Vedremo".

Mertens si concentra poi sulla partita: "Sapevamo che questa era una buona squadra, ma ovviamente devi sfruttare le occasioni, poi comincia un'altra partita. Record di Maradona? Ne sono molto orgoglioso, ma sarei stato ancora più orgoglioso se avessimo vinto. In Champions League non puoi lasciarti nulla alle spalle. Quindi ora dobbiamo vincere a Salisburgo".