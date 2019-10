MORTE SQUINZI / La Serie A si stringe intorno al Sassuolo e alla famiglia Squinzi: sono numerosi i messaggi arrivati per la scomparsa, a 76 anni, del patron della società neroverde. Dal Napoli alla Fiorentina, senza dimenticare il Milan, squadra di cui era un grande tifosi: "Giorgio Squinzi, un grande uomo d'industria e sport, un dirigente illuminato e appassionato, da ricordare e onorare - il messaggio della società rossonera - .

Il cordoglio di tutto il Milan è commosso e rispettoso nei confronti del presidente del Sassuolo. Sentite e sincere condoglianze rossonere alla sua famiglia".

Ma anche allenatori come Di Francesco e calciatori, come Acerbi hanno voluto rendere omaggio all'ex presidente di Confindustria: "Mi sei stato vicino in uno dei momenti più bui della mia vita, per questo ti sarò per sempre grato - il tweet del difensore ex Sassuolo, ora alla Lazio -. Per me sei stato come un padre e ti sarò per sempre riconoscente, resterai sempre nel mio cuore. GRAZIE Presidente".