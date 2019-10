BARCELLONA INTER CONTE / Al temine della partita persa contro il Barcellona per 2-1, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport': "Meritavamo di più oggi. Abbiamo messo in difficoltà una squadra come il Barcellona. Nella ripresa siamo calati fisicamente e loro hanno spinto di più. In tanti giocano tutte le partite. Sono un po' amareggiato perché ho visto anche alcune situazioni che non sono state indirizzate nella giusta maniera".

SULL'ARBITRAGGIO - "Non mi va di parlare però è una sensazione che abbiamo avuto in panchina. L'arbitro è venuto ad ammonirmi, dicendomi che la prossima volta mi avrebbe mandato via. Io ho chiesto rispetto: loro devono avere rispetto per chi viene qui a giocare a calcio. Hanno una bella scritta sulla maglietta gli arbitri. Dobbiamo rispettarci tutti. Mi porto dietro una sensazione di amarezza. Parliamo di un arbitro internazionale e che ha esperienza.

Non voglio dare alibi ai miei calciatori: parlo di una mia sensazione. La gara è stata ben giocata, abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà in Barcellona. Avremmo dovuto uccidere la gara subito. Il calo fisico ci ha portato ad abbassarci un po' troppo. Non penso che il risultato sia giusto. Noi abbiamo fatto correre il Barcellona, non solo loro. E' inevitabile che al Camp Nou tu paghi dazio in qualcosa".

SULLA CONDIZIONE - "Il problema è che per abbassare il possesso palla dell'avversario bisogna che il pallone lo tenga tu. Ci sono alcuni giocatori che sono scesi in campo in tutte le partite. Nella ripresa ci siamo abbassati anche a causa della forza dell'avversario. I ragazzi hanno dato tutto, sono contento ma abbiamo perso. Dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista".

SULLA JUVENTUS - "Ci lecchiamo le ferite di questa sconfitta immeritata. Dobbiamo cercare di essere più forti: abbiamo iniziato un percorso con questi ragazzi. Alcuni di loro non erano mai entrati in questi campi. Loro sono encomiabili".