BARCELLONA INTER VALVERDE / Ernesto Valverde si gode il successo in rimonta contro l'Inter: con una doppietta di Suarez, il Barcellona ribalta il gol di Lautaro Martinez in avvio.

Il tecnico blaugrana parlando a 'Sky' ha commentato così la gara: "Conte dirà che il risultato non è giusto, io dico il contrario: è stato un primo tempo difficile, poi nel secondo tempo il Barcellona è migliorato. L'Inter ha fatto gol subito: è una grande squadra, ha vinto sei gare in Serie A e si vede. Nel secondo tempo abbiamo cambiato, abbiamo controllato meglio sui loro attaccanti. Messi? Abbiamo bisogno del miglior Messi, sta migliorando, è importante e si è visto con l'assist per Suarez".