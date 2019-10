PAGELLE E TABELLINO BARCELLONA INTER/ Al Camp Nou va in scena la partita di cartello della seconda giornata Champions League, Barcellona-Inter. Nerazzurri che partono forte e giocano una prima frazione che rasenta la perfezione. Al secondo minuto Lautaro Martinez sfrutta un rimpallo a centrocampo per correre verso la porta ed insaccare il gol del vantaggio. Nel primo tempo i giocatori interisti hanno almeno altre due occasioni per raddoppiare, i padroni di casa sono in difficoltà. Dopo dieci minuti dall'inizio del secondo tempo il Barcellona riesce a pareggiare con un invenzione di Suarez. Vidal alza il pallone al limite dell'area per il numero nove uruguaiano che al volo riesce a trovare la via dell'1-1. Cala l'Inter e all'85' Suarez punisce la difesa nerazzurra su una palla servitagli da Messi e fa 2-1. Vince il Barcellona 2-1, risultato forse bugiardo per la prestazione messa in campo dalla squadra di Conte

BARCELLONA

Ter Stegen 6.5- Effettua un grande intervento che impedisce a Lautaro di trovare la via della doppietta. Non può nulla sul gol.

Semedo 6- Corre molto sulla fascia sinistra, non una partita degna di nota.

Piqué 5.5- L'attacco interista mette in difficoltà sia lui che i suoi compagni, gara complicata.

Lenglet 5- In difficoltà per tutta la partita contro Lautaro Martinez, che nel gol del vantaggio dell'Inter lo supera ed insacca.

Sergi Roberto 6- Fa su e giù per l'intera partita, buoni i cross che mette in area.

Arthur 6- Partita equilibrata la sua, senza strafare fa il suo.

Busquets 6- Gara ordinata con qualche buona verticalizzazione (dal 52' Vidal- entra per dare vitalità alla squadra ed è quello che fa. Serve l'assist dell'1-1 e rianima i compagni)

De Jong 5.5- Molto in difficoltà sin dai primi minuti sul centro destra. Nella ripresa cambia posizione e si riprende, ma non fa abbastanza.

Griezmann 5.5- Prestazione non degna di nota per le petit diable, ha qualche occasione ma non la sfrutta. (dal 65' Dembele- Entra per cercare maggiore velocità, ma a parte qualche spunto si vede poco)

Messi 6- Primo tempo sottotono per il fenomeno argentino, nella ripresa sale in cattedra e diventa decisivo con l'assist per il secondo gol di Suarez.

Suarez 7,5- Serviva l'invenzione di un grande attaccante per trovare il pareggio, e lui ci riesce. Trova la doppietta all'85' che regala la vittoria ai blaugrana.

All.Valverde 7- Squadra confusa e spenta nel primo tempo.

Bravo a capire il momento della propria squadra ed a gestire bene le sostituzioni, in particolare l'ingresso di Vidal che cambia la partita.

INTER

Handanovic 6- Arrivano pochi tiri impegnativi, non può nulla sui gol.

Godin 5.5- Esce in ritardo su Suarez che lo supera sul primo controllo, questo macchia la sua prestazione.

De Vrij 6- Buona gara per lui come per tutta la difesa. Contenere i marziani del Barcellona non è cosa da poco

Skriniar 6- Partita molto ordinata, fa servire il fisico quando serve in chiusura.

Brozovic 5.5- Un buon primo tempo sugli scudi, si vede poco nel secondo forse a causa della stanchezza.

Asamoah 6- Partita di sacrificio per lui, deve dare la priorità alla fase difensiva rispetto a quella offensiva.

Barella 6.5- Solita partita di cuore e grinta, tanti recuperi ed altrettanti falli commessi.

Sensi 6- Dopo un inizio sugli scudi inizia a mettere in campo le sue qualità servendo molto bene i compagni. (dal 79' Politano S.V.)

Candreva 6- Nel primo tempo prova a spingere e gli viene anche annullato un gol, nella ripresa scompare. (dal 70' D'ambrosio S.V.)

Lautaro Martinez 7.5- Bravissimo a tenere fisicamente su Lenglet ed a realizzare il gol del vantaggio nerazzurro. Mette costantemente in difficoltà la difesa avversaria.

Sanchez 6.5 - Partita sicuramente poco spettacolare ma preziosissima, sopratutto nel servire i compagni. (dal 65' Gagliardini-

All. Conte 7- Organizza in maniera perfetta la sua squadra. Partita in cui più che esaltare i singoli bisogna esaltare il gruppo, sempre unito e compatto. Un'ottima prestazione corale, che avrebbe meritato un risultato diverso.

Arbitro: Skomina 5,5 - Gara non difficilissima per il direttore di gara, non ottima la gestione dei cartellini. Dubbi su un contatto nell'area blaugrana.

TABELLINO

BARCELLONA-INTER 2-1

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo, Busquets (dal 52' Vidal), Arthur, De Jong, Messi, Suárez, Griezmann (dal.66' Dembele) A disposizione: Neto; Todibo, Wague, Rakitic, Perez. Allenatore: Valverde

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva (dal 71' D'Ambrosio), Barella, Brozovic, Sensi (dal 79' Politano), Asamoah; Sanchez (dal 66' Gagliardini), Lautaro Martinez. A disposizione: Padelli; Biraghi, Vecino, Esposito. Allenatore. Conte

Arbitro: Skomina (Slovenia)

Ammoniti: 5' Barella, 8' Griezmann, 22' Piqué, 51' Sergi Roberto, 75' Vidal, 77' Sanchez

Marcatori: 2' Lautaro Martinez, 58' Suarez, 84' Suarez