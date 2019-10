CHAMPIONS LEAGUE RISULTATI 2A GIORNATA / Non solo l'Inter che cade, immeritatamente, sul campo del Barcellona: le gare serali della seconda giornata di Champions League vedono lo spettacolare successo del Liverpool contro il Salisburgo; bene anche Chelsea e Ajax, entrambi vincitrici in trasferta. Vince lo Zenit contro il Benfica, mentre il Lipsia cade in casa contro il Lione.

Ecco i risultati, i marcatori e le classiche dei vari gironi in campo questa sera.

Gruppo E

Liverpool-Salisburgo 4-3: 9' Mané (L), 25' Robertson (L), 36' Salah (L), 39' Hwang (S), 56' Minamino (S), 60' Haland (S), 69' Salah (L)

Classifica: Napoli 4, Liverpool e Salisburgo 3, Genk 1

Gruppo F

Barcellona-Inter 2-1: 3' Lautaro Martinez (I), 58' e 84' Suarez (B)

Classifica: Barcellona e Dortmund 4, Inter e Slavia Praga 1

Gruppo G

Lipsia-Lione 0-2: 11' Depay, 65' Terrier

Zenit-Benfica 3-1: 22' Dzyuba (Z), 70' aut. Ruben Dias (B), 78' Azmoun (Z), 85' de Tomas (B)

Classifica: Zenit e Lione 4, Lipsia 3, Benfica 0

Gruppo H

Lille-Chelsea 1-2: 22' Abraham (C), 33' Osimhen (L), 78' Willian (C)

Valencia-Ajax 0-3: 8' Ziyech, 34' Promes, 67' van de Beek

Classifica: Ajax 6, Valencia e Chelsea 3, Lille 0