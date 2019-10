BARCELLONA INTER SANCHEZ / Ammonizione per Alexis Sanchez ma soltanto dopo essere uscito dal terreno di gioco: è sicuramente particolare quanto accaduto al Camp Nou durante Barcellona-Inter.

L'attaccante cileno è stato sostituito al 66' cone si è andato ad accomodare in panchina per assistere al resto del match. Da lì però ha protestato troppo ed allora l'arbitro Skomina lo ha richiamato e ammonito al 77'. La direzione di gara del fischietto sloveno non è piaciuta molto ai nerazzurri: numerose le proteste sia in campo che in panchina, con Conte richiamato nel primo tempo che poco dopo il giallo a Sanchez si è preso anche lui un cartellino giallo.