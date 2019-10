NAPOLI MARIO RUI INFORTUNIO / Uscito nel primo tempo di Genk-Napoli, seconda gara di Champions League, Mario Rui è stato vittima di un infortunio muscolare: "Risentimento muscolare alla coscia sinistra.

Questa la prima diagnosi per Mario Rui che è uscito nel primo tempo nella gara contro il- si legge nel comunicato pubblicato dal club azzurro- . Le condizioni del difensore azzurro verranno valutate gradualmente alla ripresa degli allenamenti prevista per domani". Domani quindi si conoscerà l'entità dell'infortunio del portoghese che potrebbe saltare la gara contro il Torino e rientrare dopo la pausa per le Nazionali.