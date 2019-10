VOTI PRIMO TEMPO BARCELLONA INTER/ Al Camp Nou una bella Inter parte subito forte. Dopo 2 minuti i nerazzurri trovano il vantaggio grazie a Lautaro Martinez, che approfittando di un rimpallo a centrocampo si invola verso la porta e scivolando insacca il gol dello 0-1. Reazione del Barcellona che arriva al 14' con Sergi Roberto che pesca Griezmann in area che gira di testa alto. Occasione per il raddoppio interista al 37' dove Candreva trova con un cross Lautaro Martinez in area che incrocia bene di testa e trova un grande Ter Stegen a negargli la doppietta. Primo tempo caratterizzato sopratutto dai tanti interventi duri a centrocampo.

Al termine della prima frazione l'Inter è avanti 1-0 ed avrebbe meritato qualcosa in più.

Barcellona-Inter 0-1 (parziale al 45')

Barcellona (4-3-3):

Ter Stegen 6.5

Sergi Roberto 6

Piqué 5.5

Lenglet 5

Semedo 6

Busquets 5.5

Arthur 6

De Jong 5.5

Messi 6

Suárez 5.5

Griezmann 5.5

Inter

Handanovic 6

Godin 6

de Vrij 6

Skriniar 6

Candreva 6

Barella 6.5

Brozovic 6

Sensi 7

Asamoah 6

Sanchez 6.5

Lautaro Martinez 7,5

Arbitro: Skomina (Slovenia)

Ammoniti: 5' Barella, 8'Griezmann, 22' Piqué

Marcatori: 2' Lautaro Martinez