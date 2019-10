BARCELLONA INTER CONTE / Primo tempo giocato molto bene dall'Inter finora con il Barcellona che non ha risparmiato di ricorrere anche alle manieri forti per fermare i nerazzurri.

Un comportamento che l'arbitro, secondo in nerazzurri, non ha sanzionato a dovere: da qui diverse proteste dei calciatori interisti in campo e diche dalla panchina non ha mancato di far sentire il suo malcontento al direttore di gara. Così al 38' è arrivata la ramanzina diall'allenatore dei nerazzurri: un richiamo durante il quale Conte non ha mancato di far sentire al fischietto sloveno le sue ragioni.