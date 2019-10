GENK NAPOLI ANCELOTTI / Soltanto un pareggio per il Napoli in casa del Genk, un risultato che di fatto rende vana o quasi la vittoria sul Liverpool. Brutta prestazione degli azzurri che però sono piaciuti, almeno in parte ad Ancelotti: "Si poteva fare meglio, ma c'è stata applicazione: poteva esserci più precisione ma è stata una buona gara - le parole del tecnico in conferenza stampa -.

? L'ho visto poco brillante in allenamento e ho preferito tenerlo fuori per prepararlo per la prossima partita".

Sul percorso nel girone, Ancelotti aggiunge: "L'obiettivo è qualificarsi: primi o secondi non cambia nulla. Il pari non vanifica nulla: la Champions è una competizione non semplice, prendiamoci questo punto che resta un risultato positivo. Vincere in Champions fuori casa è complicato: ci abbiamo provato, potevamo fare di più, ma la gara tutto sommato è stata positiva. Non possiamo considerare questo pareggio un passo falso: ci consente di essere primi nel girone se il Salisburgo non vince a Liverpool".

Infine, su Milik e Lozano, molto criticati: "Hanno fatto una buona partita, Milik ha avuto le sue occasioni, Lozano ha cercato profondità. La loro partita è stata buona".