CHAMPIONS LEAGUE GENK NAPOLI / È solo 0-0 tra Genk e Napoli nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Gli azzurri si rendono pericolosi in diverse occasioni ma non riescono a concretizzare soprattutto con Milik e Callejon e anche a causa dei legni colpiti nel primo tempo.

Bene anchequando chiamato in causa. La squadra disi porta così in testa al girone in attesa di Liverpool-Salisburgo

GENK-NAPOLI 0-0

CLASSIFICA GRUPPO E: Napoli* 4; Salisburgo 3; Genk* 1; Liverpool 0

*una partita in più