Ajax, Van de Beek avvisa il Real Madrid sul futuro

CALCIOMERCATO VAN DE BEEK AJAX REAL MADRID / Donny van de Beek è stato l'anno scorso uno dei calciatori rivelazione dell'Ajax, visti i 17 gol e 13 assist realizzati in 57 apparizioni. Anche quest'anno il classe '97 sta facendo bene, essendo andato a segno già in due occasioni. Le sue prestazioni non sono mai passate inosservate agli occhi del Real Madrid, il quale ha valutato la possibilità di ingaggiarlo durante la sessione invernale.

A spegnere questa eventualità ci ha pensato il diretto interessato ai microfoni di 'vi.nl': "Sono felice che il mercato sia finito. Ora posso concentrarmi sull'Ajax. Per quanto riguarda il futuro, non voglio andarmene durante l'inverno. Rimarrò tutta la stagione qui: questo mi dà tranquillità. Successivamente vedremo quello che succederà. Forse un giorno potrei lasciare il club ma ora non è nei miei progetti. Se sanno questa scelta a Madrid? Lo sanno tutti".

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!