WOLFSBERGER ROMA FAZIO CONFERENZA / Giornata di vigilia per la Roma di Fonseca, che domani sfiderà il Wolfsberger per il secondo turno di EuropaLeague. In conferenza stampa è intervenuto anche Fazio: "Anche in Inghilterra l'Europa League è un po' sottovalutata - ammette il difensore - Ma noi vogliamo affrontarla nel miglior modo, non dimentichiamoci che dà la qualificazione alla Champions League.

Non bisogna sottovalutare l'avversario, è una grande squadra. Ci vuole rispetto e voglia di vincere"

FONSECA - "Mi è sempre piaciuto giocare un calcio offensivo. Oggi ho la fortuna di essere allenato da Fonseca. Siamo una squadra compatta e stiamo creando un'identità. Vogliamo vincere tutte le partite".

SVOLTA - "Tutta la squadra ha fatto fatica in campo, non solo io. Chiunque giocava non andava come volevamo. Quest'anno vedo una squadra totalmente diversa e si respira un'aria diversa"