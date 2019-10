CALCIOMERCATO GENOA ANDREAZZOLI GATTUSO / Gattuso dice no al Genoa per l'eventuale sostituzione di Aurelio Andreazzoli. Secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', l'ex allenatore del Milan non sarebbe convinto dal progetto del club rossoblu e avrebbe declinato la proposta di Preziosi.

Come anticipato da Calciomercato.it, quello di Gattuso era il nome maggiormente gradito dalla dirigenza del Genoa , che potrebbe così virare sulle alternative,su tutti. Negli ultimi giorni è inoltre circolato anche il nome dell'ex, attualmente impegnato nelle giovanili del, ma non è da escludere nemmeno il possibile ritorno di