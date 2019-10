DIRETTA WOLFSBERGER ROMA FONSECA / Giornata di vigilia per la Roma, che domani giocherà in Austra contro Wolfsberger per il secondo turno di EuropaLeague. Il mister Fonseca parla in conferenza stampa: "Kolarov e Dzeko hanno bisogno di tirare il fiato ma non vi dico se giocheranno o meno. Vittoria fondamentale? Quello che conta è la prossima partita senza guardare troppo avanti, non bisogna fare troppi conti. Non bisogna pensare alle assenze, sono convinto che faremo una buona partita"

INFORTUNI - "Mkhitaryan già lamentava un fastidio all'adduttore e con troppe partite ravvicinate era normale che potesse avere qualche fastidio.

Ha riposato con l'Atalanta, stava bene ma poi ha avuto un normale risentimento".

KALINIC - "Volete farmi dire la formazione titolare eh? Vi ho già detto che Kolarov e Dzeko tireranno il fiato, Kalinic dunque giocherà. Zappacosta sta bene ma non è pronto per sostenere una partita interea".

AVVERSARI - "Wolfsberger come l'Atalanta? E' una squadra forte fisicamente ma non gioca uomo contro uomo come i bergamaschi. Sono reattivi che pressano molto quando perdono il pallone".

SMALLING - "Mi concentro solo sulla prossima partita e non penso a delle coppie fisse. Smalling non giocava da tempo ma ha mostrato un buon livello, può ancora migliorare".

VALORE AVVERSARIO - "Abbiamo visto diverse partite sull'avversario e abbiamo preparato la giusta strategia per batterlo. Sono rimasto sorpreso dal valore di questa squadra, alcuni osservatori l'hanno certamente sottovalutato al momento del sorteggio"