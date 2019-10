GENK NAPOLI GIUNTOLI INSIGNE / Sta facendo rumore la decisione di Ancelotti di spedire Insigne in tribuna per Genk-Napoli. Della sorprendente esclusione del capitano azzurro ha parlato il direttore sportivo Giuntoli, che ai microfoni di 'Sky Sport' ha spiegato: "Non ci deve essere tutto questo scalpore, abbiamo una rosa di grandi elementi e la regola dei 18 giocatori da portare in panchina ci condanna.

Il mister ha fatto questa scelta e in panchina ha optato per due attaccanti con caratteristiche diverse, uno di stazza (, ndr) e un brevilineo come. Si tratta esclusivamente di una scelta tecnica. Come l'ha presa? È tranquillo".

Sul Genk: "Hanno da sempre giocatori interessanti, è una squadra da prendere con le pinze. Milik? Ha passato un'estate complicata, ha avuto un problemino che non riusciva a smaltire, adesso sta molto bene ed è pronto".