Calciomercato Juventus, Havertz ha deciso

CALCIOMERCATO JUVENTUS HAVERTZ / Nonostante non stia certamente mostrando le sue doti migliori in questo avvio di Champions League, Kai Havertz resta uno dei nomi più caldi in ottica calciomercato.

Il talentuoso trequartista ha già da tempo calamitato le attenzioni delle big europee, comprese. Uno stuolo di corteggiatrici importanti che, sin qui, non hanno indietreggiato nemmeno di fronte alle richieste economiche del, che valuta il calciatore non meno di 100 milioni di euro. Il ragazzo, dal canto suo, ha di recente fornito un assist ai suoi estimatori. Secondo la 'Bild', infatti, per ora avrebbe rispedito al mittente le offerte di rinnovo, informando il club di voler cambiare aria la prossima estate.